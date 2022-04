PL vai reunir Executiva Nacional para tratar de racha em SP entre Rodrigo Garcia e Tarcísio

"Os deputados que eram do PL antes da vinda de Bolsonaro tinham esse compromisso firmado com Rodrigo. Foi um gesto importante. Uma parte do PL está cumprindo o compromisso, está sendo leal", afirmou o deputado estadual Alex de Madureira ao jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com aliados do governador, 7 deles declararam apoio a Garcia —um evento na noite de terça-feira (5), em Suzano (SP), formalizou o embarque na campanha tucana.

Com a entrada de bolsonaristas na janela partidária, o PL inflou e se tornou a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo, com 17 nomes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PL, partido ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro, marcou para a manhã de segunda-feira (11) uma reunião de sua Executiva Nacional para tratar do racha da sigla em São Paulo entre Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato escolhido por Bolsonaro e que deve receber apoio oficial da legenda, e Rodrigo Garcia (PSDB), governador do estado.

