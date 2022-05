PL que pode tirar Executivo e Alternativo de circulação em Manaus é debatido na CMM

Manaus/AM - Representantes dos transportes Alternativo e Executivo se reuniram com o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), nesta segunda-feira (9), para debater a tramitação do Projeto de Lei (PL) enviado pela Prefeitura de Manaus, que regulamenta o novo serviço modal complementar no transporte público de passageiros, em substituição aos micro-ônibus Executivo e Alternativo.

De acordo com David Reis, os modais atuais operam em caráter precário provisório e precisam dessa nova licitação para que possam atuar junto ao sistema de transporte coletivo convencional. Com a licitação, o segmento pode, por exemplo, ter acesso a financiamentos e melhorar a qualidade do serviço oferecido.

Durante a reunião, os representantes deram algumas sugestões para melhorar o projeto que, segundo David Reis, será levada ao prefeito David Almeida.

O PL foi deliberado na última quarta-feira (4), e está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).