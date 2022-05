PL prevê acompanhamento psicológico em escolas públicas de Manaus

Manaus/AM - Foi apresentado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na quarta-feira (25), o Projeto de Lei n°272/2017, que institui a Semana de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico para crianças e adolescentes das escolas públicas municipais e que se estende às comunidades ao redor das áreas escolares.

O PL visa oferecer acompanhamento psicológico aos estudantes é fundamental para um melhor desempenho escolar, principalmente após a crise mundial da pandemia da Covid-19, que trouxe impactos e mudanças em diversas áreas de convivência da sociedade, entre eles, na área educacional, tanto no corpo docente, quanto para o corpo discente. O acontecimento gerou traumas, deixou órfãos e muitos pais desempregados.

A estrutura psicológica formada pela base familiar, interfere no processo ensino-aprendizagem da criança. Desta forma, vale estender o projeto para as comunidades, a fim de que os pais, com ajuda de psicólogos, possam receber orientações que tragam boas mudanças para a saúde emocional de toda família.



“O projeto foca em proteger as crianças em estado de vulnerabilidade, pois estamos em uma sociedade em processo de evolução. Além dos impactos causados pela pandemia, temos os casos de desigualdade social, que deixam centenas de alunos expostos a todo tipo de perigo e que afeta o foco destes estudantes no ensino. Assim, faz-se necessário que esse acompanhamento psicológico aconteça em todas as fases da vida escolar. É um cuidado que eu sempre tenho pelas famílias e que inicia pela educação básica”, afirmou o vereador Marcel Alexandre (Avante), autor do PL.