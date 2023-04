PL já admite ficar com vice-presidência da CPI de 8/1

Agora, integrantes do próprio partido já dizem que, por uma composição, aceitariam ficar com primeira vice-presidência, ao menos.

Por este motivo, parlamentares do partido passaram a defender Fernandes no comando da comissão, alegando ser praxe contemplar o responsável pelo requerimento. Mas lideranças da Câmara admitem esse cenário ser improvável.

O deputado André Fernandes (PL-CE) é o autor do requerimento de criação da CPMI, mas enfrenta resistência de parlamentares e da cúpula do Congresso. Ele é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por suposto envolvimento nos episódios golpistas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.