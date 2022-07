PL articula vinda de Bolsonaro a Manaus para convenção em agosto

De acordo com assessoria de imprensa de Menezes, ele vai viajar nesta quarta-feira (27) a Brasília para tratar sobre a vinda do presidente ao Amazonas, onde conversará sobre política e a vinda de Bolsonaro para a convenção estadual do PL que acontece um dia depois, na quinta-feira (4).

Manaus/AM - O candidato à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), deverá vir ao Amazonas pelo menos duas vezes durante a campanha eleitoral deste ano. A informação foi divulgada pelo pré-candidato ao Senado Federal do Partido Liberal (PL) no Estado, coronel Alfredo Menezes, durante entrevista à uma rádio na manhã desta segunda-feira (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.