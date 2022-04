PL ameaça vetar fundo eleitoral a dissidentes pró-Rodrigo Garcia

Ele lembra que, em 2018, apoiou a eleição de Bolsonaro, embora o PL, naquele momento, tivesse dado apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, então no PSDB e atualmente indicado para vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Na época, eu não usei recursos do partido", diz Augusto.

"O PL está fechado com o Tarcísio. Não tem como o fundo do partido financiar qualquer posição diferente dessa", diz o vice-presidente nacional da legenda, deputado federal Capitão Augusto (PL-SP).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PL, do presidente Jair Bolsonaro, promete linha dura com candidatos a deputado em São Paulo que não defenderem o nome do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado.

