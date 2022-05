PGR defende manter tornozeleira em Daniel Silveira e não comenta indulto de Bolsonaro

Em meio a articulações políticas visando as eleições de outubro, Silveira esteve em São Paulo na noite desta segunda (2) para participar de debate entre pré-candidatos do PTB ao Senado. .

Lindôra se referiu às ações enviadas ao Supremo pelos partidos de oposição ao Palácio do Planalto contestando a validade do ato presidencial.

Sob o argumento de que "a monitoração não tem se mostrado efetiva tendo a falta de envio de dados", a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pediu a Moraes que avalie a desvinculação do dispositivo de Silveira e, se esse for o caso, que ele seja notificado a devolvê-lo. De acordo com o órgão, há despesa com o equipamento mesmo que esteja sem carga.

São elas a proibição de se ausentar do estado em que reside (Rio de Janeiro), salvo para Brasília, para as atividades parlamentares, e a proibição de frequentar e participar de evento público.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem entrar no debate sobre o mérito do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira (PTB), a PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu a continuidade da tornozeleira eletrônica para o parlamentar.

