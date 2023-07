PF realiza busca na residência do casal investigado por hostilidade a Moraes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (18) um mandado de busca e apreensão na residência do casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Munarão, investigado após a abordagem ao ministro Alexandre de Moraes e familiares no aeroporto internacional de Roma, na sexta (14).

A ação foi autorizada pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, e realizada em Santa Bárbara d'Oeste (SP).

Em nota, a PF afirmou que "as ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF".

Nesta terça, Mantovani, 71, e Andreia foram interrogados pelos policiais federais em Piracicaba (SP).

O corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, genro de Mantovani, também é investigado. Alvo também da busca realizada nesta terça, Bignotto foi ouvido pela PF na manhã do sábado (15).

O Código Penal prevê pena de um a seis meses, ou pagamento de multa, para quem comete crime de injúria (ofender a dignidade ou o decoro de alguém). Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, a punição pode chegar a um ano, mais pagamento de multa.

Perseguição é crime com pena que varia de seis meses a dois anos. A punição também é prevista para quem desacatar servidor público no exercício da função ou em razão dela.

O advogado de Mantovani, Ralph Tórtima, considerou "injustificável" e desproporcional o cumprimento dos mandados.

"Eu acredito que toda decisão judicial deve ser respeitada, mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje, eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. (...) Na verdade, uma busca em torno de celular, querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica ou ataque golpista, o que não existe em absoluto", afirmou a jornalistas na frente ao prédio da PF em Piracicaba.

A defesa diz que o empresário relatou em depoimento ter reagido a ofensas e "afastado" uma pessoa que seria filho do magistrado.

Segundo Tórtima, porém, ele nega ter havido um empurrão ou agressão e afirma que agiu após sua esposa ter sido desrespeitada. Diz que não houve motivação política e que, em meio ao desentendimento, a família nem sabia se tratar de pessoas ligadas a Moraes.

O episódio aconteceu no aeroporto internacional de Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). O ministro relatou ter sido chamado de "bandido", "comunista" e "comprado" por um grupo e que seu filho –o advogado Alexandre Barci de Moraes, 27– sofreu uma agressão, fazendo com que os óculos caíssem no chão.