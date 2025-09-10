   Compartilhe este texto

PF prende homem condenado por bomba em aeroporto de Brasília

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 14h15 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) prendeu na noite desta terça-feira (9) George Washington de Oliveira Sousa, condenado por planejar o atentado a bomba em um caminhão de combustíveis perto do aeroporto de Brasília.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido em junho deste ano por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

George e Alan Diego dos Santos Rodrigues foram condenados por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro, mediante colocação de dinamite ou substância de efeitos análogos, além de causar incêndio em combustível ou inflamável.

George ainda foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e artefato explosivo ou incendiário. George e Alan estão presos.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, eles se conheceram no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

O objetivo deles, segundo as investigações, era cometer algum crime que pudesse causar comoção social e instigar um golpe militar. George Washington saiu do Pará no dia 12 de novembro com armas, munição e dinamites. No dia 23 de dezembro, o grupo elaborou o plano do dia seguinte.

George Washington montou a bomba e Alan Diego colocou o artefato embaixo do caminhão de combustível. A explosão acabou frustrada porque o motorista do caminhão desconfiou e acionou a polícia. O veículo estava carregado de querosene de aviação e tinha capacidade para 60 mil litros.

Em 2023, quando convocado pela CPI do 8 de janeiro como investigado, ele compareceu à sessão, mas decidiu não responder às perguntas que pudessem comprometê-lo.

Em um dos raros momentos em que resolveu falar, George Washington afirmou que esteve várias vezes no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, mas disse que "não seria louco de colocar um artefato" em um caminhão.

"Há 37 anos da minha vida eu trabalho dentro de empresas de caminhão-tanque de petróleo, de garagem, de transporte de combustível naval. [...] Há 37 anos praticamente no mesmo ramo, eu não seria louco de colocar um artefato, um explosivo em cima de um caminhão. Jamais", disse, na ocasião.

Bastidores da Política - Divergência de Fux expoē racha no STF Bastidores da Política
Divergência de Fux expoē racha no STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


10/09/2025

Inconformismo com resultado eleitoral não configura crime de golpe de Estado, diz Fux

10/09/2025

Moraes autoriza que Bolsonaro seja submetido a procedimento médico no domingo (14)

10/09/2025

Leia frases do voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

10/09/2025

Veja principais pontos de Fux em julgamento de Bolsonaro

10/09/2025

Bolsonaristas comemoram voto de Fux e veem brecha para recursos

10/09/2025

Réus não tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

10/09/2025

Zanin suspende sessão a pedido de Fux, que deve encerrar voto à tarde

10/09/2025

Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa e inicia julgamento por outros crimes

10/09/2025

Veja cada ponto de enfrentamento de Fux a Moraes em julgamento de Bolsonaro

10/09/2025

Fux diz que existência de plano não é suficiente para caracterizar organização criminosa

10/09/2025

Líder do PT diz que votar anistia na próxima semana seria interferência no julgamento do STF

10/09/2025

Nuvem pode mudar no futuro, diz advogado de Braga Netto após manifestação de Fux

10/09/2025

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux em julgamento de Bolsonaro

10/09/2025

Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa e inicia julgamento por outros crimes

10/09/2025

Fux cita ministro aposentado Celso de Mello, uma das raras unanimidades na corte

10/09/2025

Deltan Dallagnol resgata frase 'In Fux we trust'

Ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

10/09/2025

Fux enfrenta Moraes e trava embate ponto a ponto contra conduta de relator

10/09/2025

Fux vota três vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes

10/09/2025

Fux começa a votar sobre mérito de trama golpista e indica que não deve pedir vista

10/09/2025

Fux vota três vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes

10/09/2025

STF não deveria ser responsável pelo julgamento da trama golpista, diz Fux

10/09/2025

Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por incompetência do STF

10/09/2025

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux em julgamento de Bolsonaro

10/09/2025

Bolsonaro está 'bastante chateado' com votos de Moraes e Dino, diz advogado

10/09/2025

Moraes crava Freire Gomes como pilar antigolpe, mas general já foi suspeito e alvo de bronca do ministro

10/09/2025

STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux

10/09/2025

Bolsonaro está 'bastante chateado' com votos de Moraes e Dino, diz advogado

10/09/2025

Ameaça da Casa Branca é incompreensível e não parece ser pensada ou estratégica, dizem especialistas

10/09/2025

Moraes mistura didatismo, contexto e distorções ao elencar 13 atos de execução de trama golpista


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!