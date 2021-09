PF pediu buscas no escritório de ex-presidente da CBF por suspeitas na Petrobras, mas juíza negou

A Justiça Federal, no entanto, não autorizou as medidas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal pediu busca e apreensão no escritório de advocacia de Marco Polo del Nero, ex-presidente da CBF, na operação que investiga suspeitas de repasses da Global e Precisa, alvos da CPI da Covid, a operadores de políticos do MDB desta quinta (30).

