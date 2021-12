PF oficializa troca de número 2 e de comando no Pará

Também foi oficializada a troca realizada pela gestão de Paulo Maiurino no comando da superintendência do Pará. Wellington Santiago deixa o cargo para ser adido na Colômbia e Fábio Andrade assume a chefia da PF paraense.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mudança na cúpula da Polícia Federal com a substituição do diretor executivo, número 2 na hierarquia, foi publicada nesta quarta (1) no Diário Oficial da União.

