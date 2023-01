PF monta gabinete de crise, inicia perícia e processo de identificação de vândalos

A PF diz que equipes já iniciaram perícias no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF (Supremo Tribunal Federal) "para identificação dos responsáveis pelos atos de vandalismo, inclusive com sistemas de identificação facial".

"Grupos táticos da PF foram mobilizadas de vários estados do país para apoio às forças de segurança em Brasília", diz a nota, que afirma ainda que a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reforçada.

