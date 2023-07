PF manda Anderson Torres devolver R$ 87,5 mil em salários recebidos na prisão

A defesa de Torres disse nesta quinta-feira (27) que vai se manifestar contra a suspensão do salário no prazo legal.

Apesar da soltura, Moraes determinou medidas cautelares para o ex-ministro. Ele tem que usar tornozeleira eletrônica e não pode se ausentar do Distrito Federal ou sair à noite e nos finais de semana. Ele também foi afastado do cargo na polícia.

A defesa de Torres insistia no pedido de liberdade sob a justificativa de piora do estado mental dele.

Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres foi preso em janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas do dia 8 daquele mês.

