PF intima Bolsonaro a depor sobre suposta fraude em sistema de vacinação

As medidas são no âmbito de uma investigação sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."

O depoimento estava previsto para às 10h, mas deve ocorrer no período da tarde por causa do cumprimento dos mandados da operação Venire ainda em andamento.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado pela Polícia Federal e deve prestar depoimento ainda nesta quarta (3) sobre suposta fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde.

