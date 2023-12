PF faz operação para identificar invasores do perfil de Janja em rede social

O Palácio do Planalto acionou a plataforma e a PF, que destacou a Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos para cuidar do caso.

Parte das ofensas é dirigida à própria Janja. Uma das postagens debochava: "Eu to no trends", em referência aos assuntos mais comentados da rede.

Entre as postagens do invasor, há menção mensalão, escândalo do primeiro mandato do presidente Lula (PT), e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Seis mandados de busca e apreensão, sendo dois no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais, foram cumpridos. As ordens judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

