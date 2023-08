PF faz buscas contra vigilante que divulgou imagens com ameaças de ataque a Lula

Na conversa com os policiais, ele teria dito ser garimpeiro e ter participado dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, quando os prédios dos três Poderes foram invadidos e depredados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na quinta (3) à noite, a PF prendeu um fazendeiro em Santarém, também no Pará, suspeito de afirmar que daria um tiro no presidente quando ele visitasse a cidade.

A ação é a segunda em dois dias contra pessoas no Pará que ameaçam Lula, que visitará o estado no próximo dia 8, quando participará da Cúpula da Amazônia.

