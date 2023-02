PF cumpre 8 mandados de prisão em nova operação contra ataque golpista

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado Dano qualificado Associação criminosa Incitação ao crime Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido Quem já foi alvo da Operação Lesa Pátria? Na primeira fase da Operação Lesa Pátria, em 20 de janeiro, foram presos Ramiro dos Caminhoneiros, apontado como um dos principais nomes na organização de caravanas aos atos golpistas, e Renan da Silva Sena, ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

