Petistas dizem não ver chance de Márcio França se juntar ao PSDB em SP

"É uma fantasia. Não enxergo qualquer possibilidade de um acordo como esse", diz Luiz Marinho, presidente do PT-SP. Sobre o encontro de França com tucanos para discutir o assunto, afirma que conversar é importante para fazer uma boa análise de conjuntura. Marinho e outros dizem que Garcia quer muito o apoio do ex-governador, mas não tem o que oferecer em troca.

Os aliados de Haddad afirmam que há otimismo em relação a um acerto para que França seja candidato ao Senado pela chapa. Caso fracasse, dizem crer que o pessebista disputará o Governo de SP. A hipótese de que ele saia para o Senado com o apoio do PSDB e mantendo o apoio a Lula é vista como irreal.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o ex-governador encontrou-se na segunda-feira (30) com Rodrigo Maia (PSDB) e Paulinho da Força (presidente do Solidariedade, encarregado de tentar ampliar o arco de alianças de Lula até a centro-direita) para tratar dessa possível aproximação. A reunião aconteceu na casa de Wilson Pedroso, coordenador de campanha de Garcia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.