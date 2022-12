Perfil de Tarcísio de Freitas é invadido no Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na noite deste sábado (17) que a sua conta oficial no Twitter foi invadida.

"A minha assessoria entrou em contato com a plataforma e já recuperamos o acesso. Agradeço aos que denunciaram por aqui e nos avisaram rapidamente", disse, por meio da rede social.

No início da noite foram postadas mensagens sobre criptomoedas na conta do político. As mensagens foram retiradas do ar por volta das 21h40 e às 23h ele anunciou a recuperação do acesso ao perfil.

Com português de Portugal, uma das mensagens postadas falava em apoio do Banco Central para um "novo marco económico". Outra mencionava um bônus de 25 euros.

Frases do governador eleito foram publicadas em meio aos tuítes do suposto hacker. Foram publicados também vídeos sobre uma plataforma de criptomoedas.

Na rede social, vários internautas alertaram sobre as postagens e pediram para ninguém clicar nos links divulgados junto com as mensagens.

O governador eleito usa o Twitter para divulgar informações sobre a transição de governo. Na sexta-feira (16), por exemplo, ele falou sobre a localização de seu escritório no centro de São Paulo e disse estar comprometido com a revitalização da região histórica.

"O desafio é enorme, mas trabalhar pelas pessoas faz tudo ter sentido", disse.

No domingo (11), ele publicou agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) após ser alvo de críticas da militância bolsonarista após ter entrado na mira da base radical ao ser fotografado sorrindo ao lado do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, considerado por eles um inimigo, e ao dizer, na mesma semana, que nunca foi um bolsonarista raiz.

"O coração do cara por trás do presidente da República poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão", escreveu em um post com foto ao lado do presidente.