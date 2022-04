Perdão a Silveira é afronta de Bolsonaro aos cidadãos que respeitam as leis, diz criminalista

Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de coação no curso do processo (uso de violência ou de ameaça para obter vantagem em processo judicial) e de incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes.

"O desvirtuado benefício pessoal concedido pelo presidente da República ao seu assecla, legitimamente condenado pela mais alta Corte do país, é uma afronta não apenas ao Poder Judiciário, mas a todos os cidadãos que respeitam as leis do país", diz Rosenthal, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

