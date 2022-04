Perdão a Daniel Silveira é 'surreal', dizem ministros do STF

Outro entendimento corrente no STF, que pode aumentar a tensão com Bolsonaro, é sobre a inelegibilidade de Silveira. Segundo este entendimento, o veto a que o deputado dispute eleições permaneceria, pois essa sanção é derivada e não tem natureza penal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) classificaram como "surreal" a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

