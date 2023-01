PDT será base de Lula, mas segue dividido no Ceará

PT e PDT romperam uma aliança de 16 anos no Ceará em julho do ano passado, quando os pedetistas preteriram a governadora Izolda Cela e escolheram o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como candidato a governador.

Elmano nomeou dois deputados estaduais e um federal do PDT para o seu secretariado. Presidente estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo informou que o partido deve se decidir sobre o governo Elmano apenas em fevereiro, após a posse dos novos deputados.

O principal nó a ser desatado está no Ceará, base eleitoral do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), onde o partido caminha para retomar a aliança com o PT do governador Elmano de Freitas.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A maioria da bancada do PDT está afinada e deve compor a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir da posse dos novos deputados, em fevereiro.

