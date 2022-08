Pazuello investe R$ 500 mil do próprio bolso na campanha a deputado federal

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ) transferiu para a própria campanha a deputado federal R$ 500 mil do próprio bolso. De acordo com a plataforma "DivulgaCand", do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a transferência eletrônica, feita nesta terça-feira (23), é a única receita do general para a disputa declarada até o momento.

Pazuello apresentou ao TSE um patrimônio total de R$ 1.288.362 milhão. Portanto, a quantia transferida para a campanha representa 39% do valor total de bens declarados pelo candidato à Justiça Eleitoral.

Mas o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) também tenta arrecadar recursos para a campanha de outra forma: por meio de uma "vaquinha online". Porém, até o momento, os valores têm sido tímidos. No total, o general recebeu R$ 975.

Entre os doadores dessa vaquinha está George da Silva Divério, ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro exonerado em meio a investigações sobre contratos sem licitação no estado. Ele doou R$ 50.

O coach Pablo Marçal (PROS) continua liderando a lista dos candidatos que mais transferiram recursos próprios para suas campanhas. A candidatura do empresário à Presidência é alvo de imbróglio judicial com a atual direção da sigla, que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a plataforma DivulgaCand, Marçal transferiu para si mesmo R$ 551 mil. O valor representa 0,57% do total de patrimônio declarado pelo coach ao TSE, R$ 96.942.541,15.