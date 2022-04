Paulinho ouviu apelo de Lula por aliança antes de ser vaiado por sindicalistas

Quando, por exemplo, o auditório da Casa de Portugal atingiu a sua capacidade, dirigentes das centrais pediram que os sindicalistas desocupassem a rua para que não configurasse um ato a céu aberto. Não houve nenhuma distribuição de panfletos e as faixas dispostas no local eram das sindicais.

A retirada da candidatura de Doria abriria caminho para a construção de uma terceira via com PSDB, MDB e União Brasil, segundo prognóstico feito por Paulinho a Lula. O presidente do Solidariedade sugeriu que o petista investisse no PSD e no Avante, únicos partidos disponíveis para futuras articulações.

O ex-presidente perguntou a Paulinho como avançavam as negociações nos demais partidos. Ouviu em resposta que o ex-governador de São Paulo e pré-candidato tucano, João Doria, seria rifado pelo PSDB, em uma tentativa de fortalecimento da campanha de reeleição do governador Rodrigo Garcia.

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo ao presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, minutos antes de o deputado federal ser vaiado durante ato com centrais sindicais nesta quinta-feira (14).

