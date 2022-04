Paulinho da Força se incomoda com vaias e diz que PT precisa cuidar melhor de aliados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, incomodou-se com as vaias que recebeu durante encontro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) com sindicalistas em São Paulo nesta quinta-feira (14).

Ele, que é presidente de honra da Força Sindical, foi alvo de críticas de petistas durante o evento por ter apoiado o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Segundo relato do UOL, um dos presentes chegou a chamá-lo de "traidor".

Paulinho tem dito a membros do Solidariedade e da Força que não está fazendo um favor ao PT, que se trata de uma aliança política e que, se o partido de Lula assim preferir, o Solidariedade pode se afastar do bloco partidário.

Ele afirma que o PT precisa tratar melhor seus aliados e pretende levar as queixas a Gleisi Hoffmann, presidente da legenda.

"Você não pode convidar um aliado para uma festa e transformá-la numa arapuca", diz João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical.

PT e Solidariedade têm traçado estratégias eleitorais conjuntas nos últimos meses. O Solidariedade foi uma das siglas consideradas para abrigar Alckmin com a intenção de que seja vice de Lula, por exemplo. A deputada federal Marília Arraes filiou-se ao Solidariedade para, mesmo fora do PT, apoiar a chapa do ex-presidente em outubro.

Membros das principais centrais sindicais participaram do evento, como CUT (ligada ao PT), Força Sindical, UGT, CTB e CSB, entre outras.

No evento, Alckmin fez discurso exaltado em exaltação a Lula. Ele afirmou que a "luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país" e, aos gritos, repetiu: "Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil."

Em seu discurso, o petista citou as condições dos trabalhadores por aplicativo e a "contrarreforma" trabalhista espanhola, e disse que é preciso adaptar uma nova legislação à realidade atual. "Não queremos voltar para trás."