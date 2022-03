Pauderney é eleito presidente regional do União Brasil no Amazonas

Pauderney vai deixar a Semed nesta sexta-feira (25) para cumprir a legislação eleitoral. A professora de carreira e titular do Fundo Manaus Solidária (FMS), Dulce Almeida, assumirá a pasta a partir do dia 28 de março.

Avelino publicou um vídeo nas redes sociais falando das expectativas políticas para a sigla. “Vamos fazer um grande partido no Brasil e vamos também fazer um grande partido no Amazonas”, disse.

Manaus/AM - O ex-deputado Federal e secretário de Educação de Manaus, Pauderney Avelino, foi eleito presidente regional do União Brasil (UB) no Amazonas, em reunião da executiva nacional, realizada nesta segunda-feira, (21), em Brasília. Também foi aprovada a criação e composição do diretório estadual.

