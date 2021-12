Patricia Vanzolini, 1ª mulher que presidirá a OAB-SP, é homenageada em almoço

O almoço ainda contou com a presença da executiva Rachel Maia, da empresária e presidente do Grupo Voto, Karim Miskulin, da atriz e cantora Isabel Fillardis, e a fundadora da consultoria Gema, Thayná Yaredy.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do Instituto Nelson Wilians, Anne Wilians, a promotora Gabriela Manssur e a advogada Maíra Recchia ofereceram um almoço em homenagem à presidente eleita da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, Patricia Vanzolini. O evento ocorreu na casa de Anne Wilians, em São Paulo, na segunda-feira (13).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.