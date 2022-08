Passeatas se somam a leitura de cartas pela democracia em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As leituras de cartas em defesa da democracia nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, ganharam apoio de diferentes organizações da sociedade civil, que aproveitaram a ampla adesão aos manifestos para organizarem atos próprios em favor da lisura do processo eleitoral brasileiro.

Manifestações estão marcadas em todos os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Somente na cidade de São Paulo, ao menos três passeatas estão previstas ao longo do dia.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o efetivo de policiais militares na região central da capital paulista será reforçado.

Além do ato na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, manifestação organizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), tem início previsto às 9h e deve percorrer o caminho entre a sede da entidade, no bairro da Bela Vista, e o Largo de São Francisco. São esperadas aproximadamente mil pessoas na passeata.

Outra manifestação organizada pela Umes (União Municipal dos Estudantes Secundaristas) tem concentração marcada para as 8h30 no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista. Os manifestantes também devem uma marcha rumo à faculdade de direito.

À tarde, depois da leitura dos manifestos, movimentos sindicais e populares vão se concentrar a partir das 17h no Masp (Museu de Artes de São Paulo) e deverão sair em passeata rumo à praça do Ciclista, também na avenida Paulista.

O ato para a leitura das cartas pró-democracia tem início previsto para as 9h30, na Faculdade de Direito da USP.

O manifesto articulado pela Fiesp em conjunto com centrais sindicais e outros setores da sociedade civil, publicado na semana passada, será o primeiro a ser lido nesta quinta, após breve discursos. A leitura será feita no salão Nobre da faculdade.

Depois, às 11h30, será lida a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", idealizada por ex-alunos do largo de São Francisco.

A leitura do manifesto que já soma mais de 870 mil assinaturas será feita no Pátio das Arcadas, o mesmo local onde o professor Goffredo da Silva Telles Jr. (1915-2009) leu a "Carta aos Brasileiros" em 1977, marco histórico da resistência democrática no Brasil.

Também no Pátio das Arcadas serão homenageados alguns dos signatários da "Carta aos Brasileiros" de 1977. Entre os nomes confirmados estão os do ex-ministro da Justiça José Gregori e do jurista José Afonso da Silva.

A cerimônia terá duas mulheres negras entre os oradores: a presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Bruna Brelaz, 27, e a presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Manuela de Morais Ramos, 19.

Organizadores ainda trabalham com a ideia de exibir vídeo publicado nesta quarta-feira (10) em que artistas leem o manifesto pela democracia. Aparecem no material a atriz Fernanda Montenegro, os cantores Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Chico Buarque, entre outras personalidades.

O acesso ao ato na Faculdade de Direito da USP será restrito. Com as cerca de 200 pessoas que trabalharão no evento, aproximadamente 1.400 pessoas estarão nas dependências internas da faculdade durante a leitura dos manifestos. Apenas convidados poderão entrar.

Do lado de fora, as pessoas poderão acompanhar a leitura da carta por telões que serão instalados no Largo de São Francisco. Ao todo são esperadas de 5.000 a 8.000 pessoas dentro e nos arredores da instituição, segundo o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo.

Estudantes de dezenas de faculdades de direito em todo o país farão a leitura do manifesto de forma simultânea à leitura do manifesto na USP.

*

LEITURA DE MANIFESTOS PRÓ-DEMOCRACIA

Onde: Faculdade de Direito da USP (Largo de São Francisco, 95, centro de SP)

O ato deve começar às 9h30 e tem término previsto para as 13h

Salão Nobre

9h30 - Leitura de manifesto articulado pela Fiesp em conjunto com centrais sindicais e outros setores da sociedade civil após um breve discurso inicial

Pátio das Arcadas

11h30 - Leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito",

Esquema de segurança

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o efetivo de policiais militares na região central da capital paulista será reforçado durante o evento

Apenas convidados poderão acompanhar as leituras das cartas nas dependências internas da faculdade. Eles terão de passar por detectores de metal

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

São Paulo

8h30 União Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes) marcou concentração no vão livre do Masp, na av. Paulista. Os manifestantes devem fazer uma marcha rumo à faculdade de direito

9h Passeata organizada pela OAB deve percorrer o caminho entre a sua sede, na Bela Vista, e o Largo de São Francisco

17h Movimentos populares e sindicais ocuparão o Masp e devem caminhar rumo à praça do Ciclista, também na av. Paulista

Brasil

Manifestações estão marcadas em todos os 26 estados e no DF