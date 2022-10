Partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2022, os partidos que mais elegeram candidatos autodeclarados negros —que se identificam como pardos ou pretos— para a Câmara dos Deputados são de direita. Dos 135 deputados eleitos desse grupo, 25 fazem parte do PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro, que disputará o segundo turno presidencial com o ex-presidente Lula (PT) em 30 de outubro.

Em seguida, os partidos Republicanos e União Brasil, também considerados de direita, aparecem na lista. O primeiro elegeu 20 deputados registrados como negros, enquanto o outro, dezessete.

Os representantes da esquerda do PT surgem em quarto lugar, com 16 cadeiras negras conquistadas. Em seguida, estão os da direita do PP, com 15.

O centrão também entra na conta. MDB elegeu oito deputados autodeclarados negros, seguido de PSD com seis e Podemos com cinco. Avante e Pros garantiram dois cada, e Solidariedade somente um. No campo mais à esquerda, PDT garantiu seis cadeiras, seguido de PC do B com quatro, PSB e PV com dois cada, e Rede com um representante.

Cidadania, Novo, Patriota, PSC, PSDB, PTB não elegeram nenhum deputado pardo ou preto.

O viés ideológico dos partidos que mais elegeram deputados autodeclarados negros vai na contramão dos discursos favoráveis à diversidade, mais frequentes na esquerda.

O crescimento ocorre após a instituição da lei que determina peso dois para candidaturas femininas e negras à Câmara, medida que prevê maior fundo partidário no futuro às siglas que elegerem mais representantes dos grupos.

Além disso, em 2022, os partidos foram obrigados a destinar recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. As novas medidas, instituídas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) são uma tentativa de aumentar a participação feminina e negra na política do país.

Pela primeira vez, o pleito geral dos candidatos foi maior entre os negros (49,6%) do que os brancos (48,8%). Ainda assim, dos 513 parlamentares eleitos para a Câmara, somente 135 são negros.

Em 2018, deputados federais negros eram 123 (102 pardos e 21 pretos) e correspondiam a 24% da Casa, enquanto brancos eram 387 e totalizavam 75,5% dos representantes. Este ano, o cenário mudou para 135 negros (108 pardos e 27 pretos) ocupando 26% das cadeiras, e 369 brancos em 72% delas.

Ou seja, houve um aumento de 8,9% da representatividade negra na Casa. O crescimento foi mais expressivo entre pretos, de 28,5% em 2022.

Os dados sobre raça dos candidatos começaram a ser coletados em 2014, ano em que 20% da Câmera era negra e 80% branca.

A identificação racial ocorre por autodeclaração. Alguns dos deputados eleitos tiveram sua declaração contestada por adversários e parte dos eleitores ao alterarem de branco para preto ou pardo após a criação dos novos incentivos pelo TSE.

Alexandre Leite (DEM-SP), Maria Rosas (Republicanos-SP), Weliton Prado (PROS-MG), Diego Garcia (Republicanos-PR), Elmar Nascimento (DEM-BA), Cláudio Cajado (PP-BA), Alice Portugal (PC do B-BA) e Pinheirinho (PP-MG) se identificavam como brancos, mas neste ano se registram como negros.

Numa reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em junho, especialistas disseram que a legislação brasileira prevê medidas contra desonestidade na classificação racial, caso seja comprovada.