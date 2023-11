Partidos concorrentes preveem 'desinchaço' do PSD de Kassab em 2024

Na eleição de 2024, projetam os líderes dos partidos, a disputa entre siglas deverá estar mais equilibrada, com o PSD ainda à frente, mas com vantagem significativamente menor.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o partido do secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) multiplicou por sete o número de prefeitos no estado de São Paulo desde dezembro de 2022 --de 46 para 329.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lideranças dos maiores partidos em São Paulo afirmam que o crescimento expressivo do número de prefeitos do PSD, sigla de Gilberto Kassab, é insustentável e já tem resultado em refluxo de filiados.

