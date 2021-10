Partido Novo muda processo de seleção de candidatos, um ano após crise em São Paulo

"Não há e nem houve qualquer conflito de interesse na contratação do atual presidente da Cemig, porque este não mantinha e nem mantém qualquer tipo de vínculo com o Partido Novo", diz a companhia energética.

Em nota, a Cemig afirma que a contratação da Exec ocorreu "com a integral observância da legislação em vigor". A dispensa de licitação foi feita com base na lei n°13.303/2016, diz a empresa.

De acordo com o presidente nacional do Novo, o partido tem acompanhado o caso.

Segundo apuração da CPI, a intermediação para a contratação da Exec nesse processo foi feita por um dirigente do Novo sem cargo no governo.

A comissão apura possíveis irregularidades em contratos da estatal, entre eles um firmado sem licitação com a Exec para seleção do presidente da companhia energética, Reynaldo Passanezi Filho.

Na época, o então candidato entrou em atrito com o fundador da legenda, João Amoêdo, o que acabou inviabilizando sua permanência no Novo.

Ele, contudo, isenta a Exec de responsabilidade no episódio. "Não teve nada a ver com o trabalho da empresa em si", diz.

Essa modificação, diz o presidente, foi uma decorrência natural do crescimento do Novo.

De acordo com Ribeiro, o diploma do curso dará direito a que o filiado se candidate a qualquer eleição futuramente, desde que aprovado pelas instâncias partidárias.

Com duração de cerca de quatro meses, oferece palestras sobre assuntos como ciência política, economia e teoria do Estado, sempre com o viés liberal que é a característica da legenda.

Desde o início do ano, os candidatos a cargos no Legislativo passam por um curso de formação na Fundação Brasil Novo, ligada ao partido.

Para isso, a legenda contratou a empresa especializada em compliance ICTS, representante no Brasil da israelense Protiviti, que faz um pente-fino na biografia do candidato, para detectar possíveis questões de ordem criminal ou ética.

Segundo o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, o partido não desistiu de contar com a participação de empresas na seleção de candidatos, mas agora o foco é outro. "Estamos migrando de um processo de seleção para um de formação", afirma.

Selecionado com auxílio da consultoria Exec, Sabará entrou em atrito com a direção partidária em razão de suas visões favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Uma das principais crises vividas pela jovem legenda, fundada em 2011, ocorreu no ano passado, envolvendo o então candidato do Novo à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará.

A principal medida é o fim do uso de empresas de "headhunter", que participavam do processo de escolha dos nomes lançados pelo partido em eleições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.