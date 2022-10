Partido de Bolsonaro não enviou inserções, diz rádio citada por assessor demitido pelo TSE

A emissora disse ainda ter acionado diretamente o PL, "expondo a questão e pedindo que os mapas e materiais voltassem a ser encaminhados por e-mail, a exemplo do que ocorreu no primeiro [turno] ".

"No início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas [da de Bolsonaro] deixaram de ser enviados. Tal fato foi detectado no dia 10 de outubro, oportunidade em que a emissora questionou a Justiça Eleitoral, por telefone, solicitando orientação sobre as medidas a serem adotadas", afirmou a emissora.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o depoimento foi prestado após Machado ser exonerado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na corte, a explicação dada é que o servidor vinha tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política em sua função.

