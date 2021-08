Parlamentares de oposição farão ato em frente ao Congresso contra o desfile militar

"Não aceitamos interferência no Poder Legislativo. E se tem alguém sério aqui tem que nos ajudar. Aqui não é quartel-general do Bolsonaro nem das Forças Armadas. Aqui é o quartel-general da democracia", conclui.

"O Congresso é um dos sustentáculos da democracia e não pode ser pressionado por tanques para votar a PEC do voto impresso. O Congresso tem independência. Assim foi que nos ensinou Ulysses Guimarães. Temos que reagir à altura a essa atitude fascista e ditatorial do governo Bolsonaro", completa.

Os parlamentares se reunirão no salão negro da Câmara dos Deputados às 10h e posteriormente se colocarão em frente ao Congresso, para simbolizar a defesa do Legislativo.

Eles pretendem se contrapor ao evento militar visto como tentativa de intimidação do Legislativo —a votação da PEC do voto impresso defendida por Jair Bolsonaro pode acontecer nesta terça-feira (10).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Parlamentares de oposição farão manifestação em defesa do Congresso Nacional na manhã desta terça-feira (10), em contraposição ao desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto, marcado para a mesma data.

