Parecer diz que Silveira pode se candidatar e descarta necessidade de trânsito em julgado

Sobre a preservação da condição de elegibilidade, o parecer citar a súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a qual "a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um parecer jurídico solicitado pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), uma das mais fiéis aliadas do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, afirma que o perdão concedido ao parlamentar Daniel Silveira (PTB-RJ) independe do trânsito em julgado da condenação dele pelo Supremo Tribunal Federal.

