Para TSE, consulta de Eduardo Bolsonaro reforça desinformação sobre passaporte da vacina em eleição

Nas eleições municipais, mesmo com menos controle da pandemia de coronavírus e sem vacina disponível no Brasil, o tribunal entendeu que outras medidas preventivas eram suficientes para garantir a segurança dos eleitores.

Em 2022, caso seja necessário, o assunto será debatido novamente com especialistas e mais próximo da realização do pleito, para se ter um cenário mais preciso da situação.

Segundo a assessoria do TSE, essa discussão é inexistente. Integrantes lembram que, em 2020, as medidas sanitárias adotadas só foram discutidas 80 dias antes da eleição e, ainda assim, com a orientação de médicos e infectologistas.

O tribunal identificou em seu monitoramento de informações falsas mensagens circulando com o boato de que pretende condicionar a votação à vacina, como forma de prejudicar o eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e impedir sua presença na urna.

O envio do questionamento foi revelado pela colunista do jornal O Globo Bela Megale.

