Para eleitores, Bolsonaro é quem mais mente e ataca mulheres, diz Datafolha

O jornalismo se destaca como importante fonte para definição do voto dos eleitores, com 48% dos entrevistados considerando altamente relevante as notícias na TV para a escolha do candidato e 44% as notícias nas redes sociais.

O item de mais relevância para os eleitores foram "propostas do candidato de um modo geral", com 81% dando muita importância para elas.

Na pergunta sobre quem mais respeita os cristãos, o presidente foi o mais citado, com 40%, ante 27% do petista.

Apenas entre as mulheres, 54% disseram que Bolsonaro é quem mais as ataca.

O pior resultado para Bolsonaro foi na pergunta sobre quem mais ataca as mulheres, segmento do eleitorado mais refratário à sua candidatura. Ele foi citado por 51% dos entrevistados, enquanto Lula recebeu 12% das respostas. Não souberam responder 24%.

