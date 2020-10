Para 60%, horário eleitoral terá importância para definir voto em SP, aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O horário eleitoral de rádio e TV terá ao menos alguma importância para a definição do voto de 60% dos paulistanos, mostra pesquisa Datafolha.

Para 32% dos entrevistados, o programa é muito importante, enquanto 28% o consideram um pouco importante. Os demais 40% não atribuem importância nenhuma a ele.

A pesquisa foi feita nos dias 20 e 21 de outubro, com 1.204 eleitores, e margem de erro de três pontos percentuais.

Desde a última eleição presidencial, em 2018, a centralidade da propaganda na TV passou a ser questionada. Naquele ano, Jair Bolsonaro venceu apostando em uma estratégia de comunicação que priorizou as redes sociais.

Mas marqueteiros ainda acreditam que o horário eleitoral tenha peso considerável, sobretudo para tornar candidatos mais conhecidos. Mais importante do que os blocos de programas à tarde e à noite são as inserções ao longo do dia.

No Recife (PE), onde o Datafolha ouviu 868 eleitores, também há maioria de opiniões favoráveis à relevância do programa. Atribuem importância ao horário eleitoral 58% dos entrevistados (32% acham muito importante e 26%, um pouco importante). Os outros 41% afirmam não ver qualquer relevo nele.

O prestígio do horário eleitoral é um pouco menor em Belo Horizonte. Na cidade, 54% consideram-no importante em algum grau, e 45% não acham nada relevante. O Datafolha ouviu 868 eleitores no município.

Dentre as localidades pesquisadas pelo Datafolha, apenas no Rio de Janeiro o índice dos que não se importam com o programa fica acima de 50%, ainda que dentro da margem de erro.

Na cidade, onde foram ouvidas 1.008 pessoas, 53% não acham o horário eleitoral relevante, contra 24% que consideram muito importante e 22% um pouco importante.

Em duas das quatro cidades em que foi feito o levantamento, o interesse pelo horário de TV e rádio divide ao meio os entrevistados. Em São Paulo, são 49% os que não expressam nenhum interesse, contra 33% com um pouco de interesse e 17% com muito interesse.

Em Belo Horizonte, são 52% os eleitores que não expressam nenhum interesse pelo programa, contra 48% que têm muito ou um pouco de interesse. Os patamares estão na margem de erro, também de três pontos.

Já no Rio e no Recife, há uma ligeira maioria de eleitores sem interesse pelo programa, de 55% dos pesquisados.

Apesar disso, a maioria dos eleitores nas quatro cidades diz já ter assistido a pelo menos alguma das propagandas de TV, seja nos blocos ou nas inserções. Os índices variam de 62% a 65%, dependendo do local.

A pesquisa mostra ainda que as pessoas que têm apenas o ensino fundamental tendem a valorizar mais o programa. Em São Paulo, 41% nesse segmento dizem que o horário eleitoral será muito importante para a definição do voto. No Rio de Janeiro, são 32%, e o índice sobe para 45% em Belo Horizonte.

Curiosamente, não houve grande alteração com relação à última vez que o Datafolha pesquisou esse tema, na eleição de 2012. Na época, as redes sociais não tinham a mesma importância de hoje.

Em São Paulo, o índice dos que tinham muito interesse no horário eleitoral manteve-se em 17% no intervalo de oito anos. Os que tinham um pouco de interesse eram 37% em 2012, e são 33% atualmente. Já os que não têm nenhum interesse foram de 45% para 49%.