Panelaços contra Bolsonaro são registrados em São Paulo e outras cidades pelo país

À noite, houve também registros de panelaços em Ipanema e Copacabana no Rio de Janeiro, na região dos bairros Bom Fim e Rio Branco em Porto Alegre, no bairro Serra, em Belo Horizonte e em Pituba em Salvador.

No início da tarde, já tinham sido registrados panelaços em distintos pontos de São Paulo, no dia em que bolsonaristas faziam um ato na avenida Paulista que contou com a presença do presidente.

