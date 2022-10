Palco balança e assusta Bolsonaro em Duque de Caxias

Essa foi a primeira vez que Romário, reeleito para mais oito anos de mandato pelo Rio, fez um ato público ao lado do presidente, que apoiou Daniel Silveira (PTB) para a vaga no Senado.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O palco montado no centro de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (14), para discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, sofreu instabilidade e assustou a comitiva.

