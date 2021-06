Pai de Eduardo Paes morre aos 78 anos por complicações da Covid-19

Valmar foi intubado em 29 de abril. Três dias antes, o prefeito do Rio havia retornado ao trabalho depois de ficar 15 dias isolado por ter se infectado pela segunda vez —a primeira foi em maio do ano passado.

"A prefeitura do Rio confirma o falecimento do senhor Valmar Souza Paes, de 78 anos, pai do prefeito Eduardo Paes, nesta sexta-feira (25), vítima da covid-19. Advogado, Valmar Paes era baiano, casado há 54 anos com Consuelo Paes e deixa três filhos e cinco netos", informou em nota a administração municipal.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pai do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), Valmar Souza Paes morreu nesta sexta-feira (25), aos 78 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado em um hospital da zona sul da capital fluminense desde o fim de abril.

