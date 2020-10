Paes lidera no Rio com 32%, aponta Ibope; Martha Rocha sobe 6 pontos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), lidera as pesquisas de intenção de voto na cidade com 32%, de acordo com o Ibope divulgado na noite desta sexta-feira (30). Atrás dele seguem tecnicamente empatados o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%, Martha Rocha (PDT), também com 14%, e a petista Benedita da Silva (9%).

A margem de erro da pesquisa é de três pontos pontos percentuais para mais ou para menos.

Martha Rocha (PDT) foi a candidata com alteração mais expressiva em relação à pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro: ela teve um crescimento de seis pontos percentuais (de 8% para 14%).

Houve também queda de oito pontos percentuais dos eleitores que disseram votar branco ou nulo.

Eduardo Paes foi de 30% para 32%

Marcelo Crivella foi de 12% para 14%

Martha Rocha foi de 8% para 14%

Benedita da Silva foi de 7% para 9%

Luiz Lima foi de 3% para 4%

Bandeira de Mello foi de 3% para 2%

Renata Souza foi de 3% para 2%

Fred Luz se manteve com 1%

Paulo Messina se manteve com 1%

Cyro Garcia foi de 2% para 0%

Clarissa Garotinho foi de 1% para 0%

Glória Heloiza se manteve com 0%

Henrique Simonard se manteve com 0%

Suêd Haidar não foi citada na pesquisa anterior e foi para 0%

Os indecisos se mantiveram com 5%, e os brancos ou nulos foram de 23% para 15%

O candidato com maior índice de rejeição na pesquisa foi o atual prefeito Marcelo Crivella (55%), seguido de Benedita da Silva (PT), com 29%, Eduardo Paes (DEM), com 28% e Clarissa Garotinho (Pros), com 27%.

Rejeição:

Marcelo Crivella: 55%

Benedita da Silva: 29%

Eduardo Paes: 28%

Clarissa Garotinho: 27%

Cyro Garcia: 13%

Martha Rocha: 11%

Luiz Lima: 10%

Renata Souza: 9%

Paulo Messina: 8%

Fred Luz: 8%

Bandeira de Mello: 8%

Glória Heloiza: 7%

Suêd Haidar: 7%

Henrique Simonard: 7%

Não sabe/não respondeu: 8%

Poderia votar em todos: 1%

A pesquisa questionou aos eleitores em quem eles votariam, sem apresentar os nomes dos candidatos. O mais citado foi Eduardo Paes (DEM), com 24%.

Eduardo Paes: 24%

Marcelo Crivella: 9%

Martha Rocha: 7%

Benedita da Silva: 3%

Luiz Lima: 2%

Renata Souza: 2%

Bandeira de Mello: 1%

Fred Luz: 1%

Suêd Haidar: 0%

Paulo Messina: 0%

Outros: 1%

Brancos e nulos: 23%

Não sabem ou não responderam: 27%

Clarissa Garotinho, Cyro Garcia, Henrique Simonard, e Glória Heloiza não foram citados por nenhum dos entrevistados.

Os votos válidos correspondem à proporção de votos recebidos por um candidato sobre o total de votos direcionados a candidatos (ou seja: excluindo os votos brancos, nulos e indecisos). Um candidato só pode ser eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos.

Considerando este cenário, a pesquisa Ibope aponta que deve ocorrer segundo turno na eleição do Rio.

Eduardo Paes (DEM): 40%

Martha Rocha (PDT): 18%

Crivella (Republicanos): 17%

Benedita da Silva (PT): 11%

Luiz Lima (PSL): 5%

Bandeira de Mello (Rede): 3%

Renata Souza (PSOL): 3%

Fred Luz (Novo): 1%

Paulo Messina (MDB): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Clarissa Garotinho (Pros): 0%

Glória Heloiza (PSC): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Suêd Haidar (PMB): 0%

O único candidato que saiu vitorioso em todos as simulações de segundo turno foi Eduardo Paes; contra Martha Rocha, o resultado é o único que sairia apertado: o ex-prefeito conta com 41% das intenções de voto, enquanto a pedetista apresenta 34%.

Crivella foi o único que, nas três simulações, saiu derrotado por todos os candidatos.

Eduardo Paes 41% x 34% Martha Rocha (branco/nulo: 21%; não sabe: 3%)

Eduardo Paes 51% x 19% Marcelo Crivella (branco/nulo: 27%; não sabe: 2%)

Benedita da Silva 23% x 46% Eduardo Paes (branco/nulo: 28%; não sabe: 3%)

Martha Rocha 50% x 21% Marcelo Crivella (branco/nulo: 26%; não sabe: 3%)

Benedita da Silva 27% x 41% Martha Rocha (branco/nulo: 28%; não sabe: 4%)

Benedita da Silva 37% x 26% Crivella (branco/nulo: 34%; não sabe: 3%)

A pesquisa Ibope foi registrada na Justiça Eleitoral com o nº RJ-09598/2020. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 28 e 30 de outubro. O nível de confiança estimado é de 95%. A contratante foi a TV Globo.