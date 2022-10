Padre Kelmon é alvo de galhofa em aeroporto e avião

Outro vídeo mostra o padre andando em um aeroporto e uma mulher zoando o candidato com a frase dita pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) no debate transmitido pela TV Globo, na última quinta-feira (29). A presidenciável chamou Kelmon de padre de festa junina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à presidência Padre Kelmon (PTB), um dos alvos preferenciais dos internautas nesta eleição, foi alvo de zoeira no aeroporto e no avião, neste domingo (2). Os vídeos de pessoas provocando Kelmon foram compartilhados nas redes sociais.

