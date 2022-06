Outdoor em polo do agro com críticas a vereadores é incendiado em MT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um outdoor colocado na última sexta-feira (24) em uma avenida de Rondonópolis (MT) com as imagens de 17 vereadores que aprovaram aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na cidade foi incendiado na madrugada de sábado (25) por desconhecidos.

A peça denunciando a elevação tarifária havia sido colocado pelo Movimento Conservador local. A informação foi divulgada pelo blog Marreta Urgente.

"Eles votaram pelo aumento do IPTU", dizia o cartaz, com as fotos dos vereadores abaixo. "Os vereadores foram eleitos para fazerem a vontade do povo e não para tirar dinheiro do povo", afirmava a peça.

A destruição do outdoor ocorreu menos de 24 horas após ele ter sido colocado. Ainda não há informação sobre os autores do ataque.

Cidade ligada ao agronegócio, Rondonópolis fica no chamado "cinturão da soja", em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem índices de apoio maiores do que a média nacional. A região conta com grande número de movimentos conservadores.