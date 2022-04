Organizações dizem que perdão dado por Bolsonaro a Silveira é ataque à democracia

"Ao contrariar a decisão colegiada, contundente e soberana do Supremo e anistiar de modo célere e antecipado o deputado Daniel Silveira, conhecida e condenada figura por atacar o Estado Democrático de Direito, o chefe do Executivo intensifica as afrontas e o tensionamento junto às instituições, em especial o STF, em mais um passo no processo de erosão da nossa democracia", completa a nota, que pede a responsabilização dos que atentam contra a democracia.

