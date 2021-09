Organizações da sociedade civil se unem em manifesto em defesa da democracia

"A defesa da democracia é um exercício diário e rotineiro, em especial em países como o Brasil, onde a democracia é jovem e está longe de ser consolidada. O fechamento do espaço cívico representa um ataque direto à democracia, já que se trata da esfera pública onde cidadãs e cidadãos se organizam, debatem e agem para influenciar as políticas públicas e os rumos de nosso país", afirma Ilona Szabó, presidente do Instituto Igarapé e colunista da Folha.

Entre as entidades que participam do movimento estão o Instituto Igarapé, Instituto Alana, Aliança Nacional LGBTI+, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Conselho Nacional da Juventude, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz e Fundação Tide Setubal.

