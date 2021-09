Organização de atos contra Jair Bolsonaro decide usar hino nacional e cores verde e amarela

As primeiras mobilizações nacionais pedindo a saída do presidente da República foram iniciativa da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, fórum majoritariamente de esquerda, que reúnem partidos, movimentos e centrais.

As manifestações deste sábado tentam levar para as ruas um caráter mais amplo.

Na noite desta segunda, dirigentes do PT, PSOL, PC do B, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade, além de centrais sindicais e de movimentos populares, trataram sobre as manifestações em reunião virtual.

"A ideia é que o hino e a bandeira do Brasil sejam resgatados pelo campo republicano. Não faz sentido permitir que sejam apropriados pelas manifestações fascistas", diz o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do Direitos Já.

