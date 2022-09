Oposição a Bolsonaro marca atos em resposta ao 7 de Setembro para o dia 10

"Convidamos todas as pessoas que acreditam na democracia, na solidariedade, na convivência plural das diferenças, que almejam a superação da fome, do desemprego e da desigualdade e que tenham esperança e coragem de construir um futuro melhor para estarmos juntos no próximo dia 10 de setembro", diz o texto da convocatória, intitulada 'A Esperança Vai Vencer o Medo'.

