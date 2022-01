Onyx testa positivo para Covid-19 e diz estar com sintomas leves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. O anúncio foi feito em uma live realizada em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (17). Em meio a tosses durante a transmissão ao vivo com a esposa, Onyx garantiu que passa bem e está apenas com sintomas leves. A reportagem entrou em contato com a assessoria da pasta para obter detalhes sobre a vacinação do ministro, mas não houve resposta até a publicação deste texto. A primeira vez que o ministro de Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com a doença foi em julho de 2020. Na ocasião, Onyx disse que estava se tratando com medicamentos como hidroxicloroquina, remédio ineficaz contra a Covid-19. O anúncio de Onyx Lorenzoni aparece dois dias após outro ministro revelar diagnóstico para Covid-19. O titular do Turismo, Gilson Machado, informou estar com a doença, mas assintomático. Três dias antes, o ministro cumpria agenda com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirma não estar vacinado contra a doença causada pelo coronavírus —ele decretou um sigilo de até 100 anos em sua carteira de vacinação. Machado se manterá isolado em Recife (PE). Ele também se encontrou com Onyx na última quinta (13). Além de encontrar outras autoridades em Brasília durante toda a semana, o ministro do Turismo se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto na quarta (12).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.