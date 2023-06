Omar se reúne com Haddad para discutir Arcabouço Fiscal

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD), que é relator do projeto do Arcabouço Fiscal no Senado, se reuniu com o ministro da Economia Fernando Haddad e equipes técnicas para discutir as regras que irão nortear os gastos públicos e, por consequência, a economia do país nos próximos anos.

Durante a conversa que se estendeu por quase três horas, o senador destacou a importância do cumprimento dessas regras, enfatizando que elas devem ser vistas como normas da nação, e não apenas de um governo específico. Omar ressaltou que a restauração da credibilidade do Brasil é essencial para que o país retome seu crescimento merecido.

"Deixei claro que acredito no cumprimento das regras e que as defendo como normas da nação e não de um governo. Só assim o Brasil vai voltar a ter credibilidade e voltar a crescer como merece", afirmou Omar após a reunião.

O Arcabouço Fiscal tem como objetivo estabelecer diretrizes claras para a gestão dos recursos públicos, buscando o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas do governo. A iniciativa é fundamental para garantir a estabilidade econômica do país, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável.

Omar já anunciou que pretende apresentar e votar o relatório do projeto no próximo dia 21.