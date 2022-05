Omar processará Bolsonaro após ser acusado de criar emenda para compra de vacina sem certificação

“Presidente, nós fizemos com que você comprasse vacina na marra, você não queria vacinar o povo brasileiro, isso é o que te dá raiva, sabe por quê? Porque parou de morrer gente, mas em vez de você se preocupar com quem tá passando fome, com quem tá desempregado, você fica fazendo conversinha, querendo jogar a culpa para terceiro, assuma, você está no lugar errado”, afirmou Aziz.

Omar explicou que as emendas citadas por Bolsonaro são de um projeto que não tinha relação com a CPI e relembrou que o cenário brasileiro durante a pandemia quando Bolsonaro não aceitava a eficácia da vacina.

“Eu podia ter acabado com a CPI nas primeiras semanas, se eu aceitasse uma emenda do Omar Aziz, que eu não vou chamar de senador porque pega mal, né", disse o presidente.

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD) confirmou que vai processar o presidente Jair Bolsonaro (PL) por espalhar notícia falsa de que poderia ter barrado a CPI da Covid no Senado, caso aceitasse uma emenda do parlamentar durante o período da comissão.

